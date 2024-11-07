عاجل/ منتجات فرد الشعر البرازيلية تسبّب مضاعفات خطيرة لـ10 نساء في تونس

أكد رئيس الجمعية التونسية لطب الكِلى وتصفية الدم وزراعة الكلى الدكتور الحبيب السخيري، تسجيل حالات خطيرة لعدة نساء في تونس تمثلت في قصور كلوي وحجر في الكِلى ومشاكل تنفسية وعصبية واضطرابات في دقات القلب، مبينا أن عدد المتضررات بلغ 10 حالات على الأقل.

وتحدّث الحبيب السخيري في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، عن تواتر الحالات في صفوف النساء اللاتي تستعملن هذا المنتج وتسجيل ذروة في الفترة الأخيرة.

ولاحظ أن عدة دول أطلقت تحذيرات بخصوص منتجات فرد الشعر البرازيلي على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت وزارة الصحة، r$ حذّرت في بلاغ طارئ من الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر نشرته اليوم الخميس، من استعمال منتجات فرد الشعر البرازيلي التي تحتوي على حمض الجليكوليك الذي يتسبب في مخاطر على صحة المستهلك من بينها خطر الإصابة بسرطانات الجهاز التنفسي والجلد.