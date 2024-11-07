عاجل/ لجنة مجابهة الكوارث بسليانة تحذّر المواطنين

دعت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سليانة، إثر انعقادها، مساء اليوم الخميس، بمقر منطقة الحرس الوطني بقعفور، إلى توخي الحيطة والحذر تحسّبا لأخطار التقلّبات الجويّة وحرصا على سلامة المواطنين، وذلك إثر تساقط كميات هامة من الأمطار بالجهة وخاصة في معتمديات قعفور والكريب وبورويس.

و دعا المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة، العميد شكري الزوايدي، كافة المواطنين ومستعملي الطريق الى الإبتعاد عن ضفاف الأودية، وأماكن تشكل السيول، وإلى تجنب المجازفة بعبور الأودية، وتجنب لمس الأعمدة الكهربائية.

يذكر أنه تم عشية اليوم إنتشال جثة شابة جرفتها سيول وادي الهنشير بمعتمدية قعفور عند محاولتها عبور مجرى الوادي.