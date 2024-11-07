مطار جربة جرجيس: إحباط تهريب كمية من ”الزطلة” و ”الكوكايين”..

تمكنت مصالح الديوانة بمطار جربة جرجيس بالتنسيق مع مصالح شرطة الحدود، من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة وذلك إثر شكوك راودت فريق التفتيش المشترك (ديوانة وشرطة حدود) في حقائب مسافر قادم من بلد أجنبي.

وبإحالته إلى مصالح الديوانة بفرقة تفتيش المسافرين وإخضاع حقائبه إلى التفتيش الدقيق، تم العثور على 4 صفائح يشتبه في كونها من مخدر القنب الهندي مخفية بإحكام داخل علبتي شكولاطة.

وبإخضاعه إلى التفتيش البدني من قبل مصالح الديوانة تم العثور على 13 صفيحة أخرى يشتبه في كونها من مخدر القنب الهندي و صفيحة من مادة بيضاء اللون يشتبه في كونها من مخدر الكوكايين.

وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية اثر استشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات، وفق الإدارة العامة للديوانة .