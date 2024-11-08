دولة جديدة تنوي الانضمام الى دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام العدل الدولية..#خبر_عاجل

أعلن وزير الخارجية الايرلندي مايكل مارتن, أن بلاده تنوي الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها المقدمة أمام محكمة العدل الدولية, ضد الكيان الصهيوني الذي يشن حرب إبادة جماعية في غزة, وذلك قبل نهاية العام الجاري.

وكانت أيرلندا قد كشفت نيتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب إفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها, وهو ما قامت به الأخيرة الاثنين الماضي.

وصرح الوزير الايرلندي أمام البرلمان أن ” قرار الحكومة التدخل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا استند إلى تحليل قانوني مفصل ودقيق”, مؤكدا أن ” أيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة “.

ويأتي ذلك فيما أقر البرلمان الايرلندي نصا غير ملزم جاء فيه أن ” إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد (الكيان الصهيوني) في غزة “.

وأعلنت جنوب إفريقيا, الاثنين الماضي, أنها سلمت محكمة العدل الدولية, بناء على طلبها, ملفا ” يحتوي على أدلة تثبت ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم الإبادة في قطاع غزة”.

وكشف مكتب الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا أن المستند غير المخصص للنشر ” يضم أكثر من 750 صفحة, مدعما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق تحتوي ” الأدلة التي تظهر أن أفعال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال تستند إلى نية خاصة لارتكاب إبادة جماعية “.

يذكر أن جنوب إفريقيا رفعت في ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية ” لانتهاكه”اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها.

ولاحقا, التحقت عدّة دول بالدعوى, منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.