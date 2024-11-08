مسؤول أممي يؤكد تحول قطاع غزة إلى منطقة مدمرة بالكامل..

أكد أجيث سونغاي مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم، تحول قطاع غزة إلى كومة من الدمار، لافتا إلى فشل جيش الاحتلال الصهيوني في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.

وقال المسؤول الأممي، في تصريحات، “إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تتعمد استهداف الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في قطاع غزة”، لافتا إلى الهجمات الصهيونية المتكررة على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمال غزة، وإصدار أوامر بإخلاء مناطق في الشمال بهدف تهجير الناس إلى الجنوب.

كما نوه إلى معاناة الوكالات الأممية منذ السادس من أكتوبر الماضي للدخول إلى شمال غزة، مشددا على أن غزة باتت منطقة مدمرة بالكامل.

وكانت هياكل صحية رسمية في غزة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع، إلى 43 ألفا و508 شهداء، و102 ألف و684 جريحا.