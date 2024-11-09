عاجل/ عشرات القتلى والجرحى في انفجار قنبلة بمحطة قطارات في باكستان



قالت الشرطة ومسؤولون آخرون لرويترز، إن ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين في انفجار قنبلة بمحطة للسكك الحديدية في كويتا بجنوب غرب باكستان، السبت.

وقال معظم جاه أنصاري المفتش العام للشرطة في بلوشستان إن 24 شخصا لقوا حتفهم بسبب الانفجار حتى الآن.

وأضاف “الهدف كان أفرادا بالجيش من مدرسة المشاة”، مشيرا إلى أن العديد من الجرحى في حالة حرجة.

وقال المتحدث باسم المستشفى، الدكتور وسيم بايج، لرويترز “حتى الآن نُقل 44 مصابا إلى مستشفى مدني”.

وقال، محمد بلوش، قائد عمليات الشرطة إن الانفجار ناجم عن تفجير انتحاري على ما يبدو، وإن التحقيقات جارية لجمع المزيد من المعلومات.

وأضاف “الانفجار وقع داخل محطة السكك الحديدية عندما كان القطار السريع المتجه إلى بيشاور على وشك المغادرة إلى وجهته”.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في محطة السكك الحديدية الرئيسية في كويتا، والتي عادة ما تكون مزدحمة في وقت مبكر من اليوم.

وكالات