عاجل/ غدا الأحد: إلغاء سفرات القطارات على هذه الخطوط

افادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، في بلاغ اليوم الست، أنه وفي إطار الأشغال الخاصة بانطلاق استغلال الخط D من الشبكة الحديدية السريعة والرابط بين تونس والقباعة، سيقع صباح الغد الأحد 10 نوفمبر 2024 وإلى حدود منتصف النهار :

– إلغاء سفرات القطار على الخط E الرابط بين تونس وبوقطفة ذهابا وإيابا على أن تعود إثر ذلك بنسق عادي.

– إلغاء سفرتي القطار المنطلق من محطة تونس في اتجاه محطة غار الدماء على الساعة 06 و35 دق والقطار المنطلق من محطة غار الدماء في اتجاه محطة تونس على الساعة 04 و25 دق وذلك على خط تونس/غار الدماء.

أما بالنسبة لسفرات القطار على خط تونس/بنزرت فسيقع إلغاؤها ذهابا وإيابا كامل يوم الأحد.

هذا واكدت الشركة أنه وقع التنسيق مع شركة نقل تونس قصد توفير حافلات بين محطتي تونس وبوقطفة يوم الأحد صباحا.