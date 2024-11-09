طقس اليوم.. امطار بهذه الجهات



يكون الطقس السوم السبت 9نوفمبر 2024، مغيما جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب بمناطق أقصى الشمال مع أمطار ثم تشمل تدريجيا بعد الظهر بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط ثمّ لاحقا بعض مناطق الجنوب الشرقي أثناء الليل وتكون مؤقتا رعدية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

وتهب الريح شمالية غربية بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط و الجنوب ضعيفة فمعتدلة (من 10 إلى 25 كلم/س) و تتقوى مؤقتا عند ظهور السحب الرعدية.

ويكون البحر قليل الاضطراب بالسواحل الشمالية ومتموج فمحليا قليل الاضطراب ببقية السواحل.

هذا وتتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب و في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية و تكون و بين 26 و 29 درجة ببقية الجهات.