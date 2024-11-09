نائب يفجّرها خلال جلسة عامة بعد وفاة امرأة غرقا في ماجل وهي تحاول استخراج الماء

كشف النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة القصرين عبد العزيز الشعباني، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي صباح اليوم السبت، عن وفاة امرأة بمنطقة ‘دخلة العجاج ‘ بحاسي الفريد من ولاية القصرين غرقا في ماجل أثناء محاولتها استخراج الماء.

وقال النائب في كلمته “للأسف الشديد هكذا يموت أبناء العامة من الشعب التونسي يبحثون عن شربة ماء أو رغيف خبز ..ماتت المسكينة ولم تصل الحماية الا بعد 4 ساعات لانقاذها نظرا لحالة الطريق.. وزارة التجهيز سنلتقي أمام حاكم الحاكمين”.

وتابع قائلا: “تحية خاصة لوزارة الفلاحة التي استكثرت علينا حتى شربة ماء ..ماتت المسكينة و لم تتمكن من رؤية اقتصادكم الأخضر و الأزرق و الايكولوجي و رقمنة ادارتكم ..أهالي حاسي الفريد المعتمدية الافقر على المستوى الوطني يقرؤونكم السلام وقالوا لكم واصلوا على هذا المنوال .. منوال العدالة التي تمارسون.. والتي تتعارض مع توصيات رئيس الجمهورية المتمثلة في الانحياز للفقراء و المهمشين” .