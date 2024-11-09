عاجل/ غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء الى 43 الف و552 شهيدا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، إن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 43552، فيما استشهد فلسطيني خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة.

وفي غزة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 44 شهيدًا و81 إصابة”، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت بذلك إلى 43,552 شهيدا و102,765 جريحا ومصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.