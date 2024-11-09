عاجل/ وكالات: قطر تنسحب من الوساطة في غزة

افادت وكالة الانباء “رويترز” اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، بان قطر أبلغت كلا من إسرائيل وحماس والإدارة الأمريكية بقرارها بشأن تعليق دورها في المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة.

كما نقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي، ان قطر قررت الانسحاب من جهود الوساطة في قطاع غزة.

ومن جهة اخرى نقل موقع “أكسيوس” الامريكي عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أن واشنطن أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس في الدوحة لم يعد مقبولا.

وأضاف المسؤول أن الطلب الأميركي جاء بعدما رفضت حماس خلال الأسابيع الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في غزة.

وكشف أن مسؤولين قطريين قدموا هذا الطلب لقادة حماس قبل 10 أيام.

ومن جهتها نفت حركة حماس، اليوم السبتذلك، معتبرة أن هذه الأنباء لا اساس لها من الصحة وتصب في مجال “التكتيك والضغط”، بحسب ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية.