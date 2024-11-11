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عاجل/ “الصوناد” تفتح مناظرة للانتداب في 935 خطّة

2024/11/11 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أعلنت الشركــة الوطنيــة لإستغـلال وتوزيـع الميـاه اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، عن فتح منـاظـرة خارجيــة للانتداب في 935 خطة.
ويفتح باب الترشحات الإلكترونية غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 عبر الموقـع الخاص للمناظرات الخارجية للشركة https://concours.sonede.com.tn/، على ان يغلق باب الترشحات الإلكترونية يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024.
وأكدت الشركة انه على الراغبين في المشاركة في هذه المناظرة الإطلاع على نص البلاغ وتسجيل ترشحاتهم وجوبا عبر تعمير الإستمارة الإلكترونية الموجودة بالموقع المذكور.
الخطط المطلوبة كالتالي:

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