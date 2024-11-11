العثور على 11250 قرصا مخدّرا نوع “إيريكا” داخل منزلين ببن قردان

أفادت الادارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأنه تم العثور على 11250 قرصا مخدّرا نوع “إيريكا” داخل منزلين على ملك شخص منخرط في ترويج الأقراص المخدرة ببن قردان (ولاية مدنين).

وأوضحت أنه على إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببن قردان، مفادها انخراط أحد الأشخاص في ترويج الأقراص المخدرة من نوع “إيريكا”، تم التحول الى منزلين على ملكه بعد التنسيق مع النيابة العمومية، وبتفتيشهما تم العثور على كمية المخدرات المذكورة.

وأضافت أنه تم العثورو كذلك على 77164 قطعة من المفرقعات و20 شمروخا وكمية من المصوغ، مؤكدة أنه باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بإدراج المعني بالتفتيش ومواصلة الأبحاث.

وأفادت الادارة العامة في بلاغ ثان لها اليوم، بأن الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بأم العرائس (ولاية قفصة)، تمكنت من حجز 139 قطعة من مخدّر القنب الهندي، وآلات حادة ومبلغ مالي قدره 1200 دينار بمنزل مروّجي مخدرات، بعد التنسيق مع النيابة العمومية، مضيفة أنه تم إدراج 4 مروجين بالتفتيش.