امطار غزيرة تتسبّب في سيلان أودية بهذه الجهات

ليبيا: وزارة الداخلية تبحث عن حلول للحد من ظاهرة التنمر

الليلة: ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه الجهات

من بينهم امرأتين: تفكيك وفاق لترويج المخدّرات وحجز كمية من “الكوكايين” في صفاقس

عاجل/ اثر جلسة عمل مع رئيس الحكومة وهاذين الوزيرين: هذا ما أمر به رئيس الجمهورية..

2024/11/12 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد الاثنين بقصر قرطاج، على جلسة عمل ضمت رئيس الحكومة كمال المدوري، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، والمدير العام لديوان الأراضي الدولية طارق الشاوش.

وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على ملك الدولة العام والخاص وتحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت تقصيره أو تورّطه في التفريط في أملاك الشعب التونسي، وذلك على إثر الزيارة التي قام بها رئيس الدولة يوم أمس إلى هنشير النفيضة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn