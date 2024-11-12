إيقاف عنصرين تكفيريين محل مناشير تفتيش في ولايتي سليانة وصفاقس..

تمكنت وحدات إقليم الحرس الوطني بسليانة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري، ملاحق بموجب مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه بعقوبة بالسجن لمدة 52 سنة

وفي سياق متصل، ووفق بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الثلاثاء، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة بمشاركة وحدات تابعة لإقليم صفاقس من ضبط شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادرة في شأنه أحكاما سجنية .

وتم إحالة الموقوفين على ذمة وحدات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما بعد التنسيق مع النيابة العمومية.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات مشبوهة، لتعزيز الأمن العام والحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين على الرقم 71860135.