سليانة: 4 فلاحين يمثلون أمام القضاء بسبب هذا الملف

كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له اليوم الثلاثاء، ان 4 فلاحين “يمثلون غدا أمام محكمة الاستئناف بسليانة، إثنين منهم تجاوز عمرهما الـ75 سنة، وذلك على خلفية احتجاجهم ضد رخصة تنقيب مياه، كان تحصل عليها بداية سنة 2023 مستثمر بغرض إنشاء وحدة لتعليب المياه، هي الثالثة بالجهة، في منطقة تعيش تحت وطأة الشح المائي وتراجع منسوب المياه، حيث نضبت كل العيون الطبيعية بالإضافة الى بئرين عميقين يستغلهما الفلاحون في سقي أراضيهم”.

وعبر المنتدى في بيانه، عن مساندته المطلقة لعدد من فلاحي منطقة البحيرين من معتمدية برقو، وذلك بعد استدعائهم للمثول غدا أمام محكمة الاستئناف بسليانة.