العثور على نجم كوري شهير ميتا في منزله وبجانبه رسالة



عثر على النجم الكوري الجنوبي سونغ جاي ريم ميتا في منزله، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 عن عمر ناهز 39 عاما.

وجرى نقل جثة النجم الكوري إلى التشريح لمعرفة السبب الرئيس للوفاة، فيما قالت مصادر إن الدفن سيكون يوم 14 نوفمبر الجاري، أي بعد يومين من الوفاة، دون الإعلان عن تفاصيل أخرى حول الجنازة.

وأشارت التحقيقات إلى أن جاي ريم ربما أقدم على الانتحار، حيث وجدت إلى جانب جثته رسالة مكونة من ورقتين، بالإضافة إلى مادة نيكوتين. ولم يكشف بعد عما احتوته الورقتان، وما هي الرسالة التي أراد النجم إيصالها قبل وفاته.

وأكدت العديد من المصادر المقربة، أن النجم الكوري عانى سابقا من مشاكل صحية، لكن لم يتم توضيحها.

المصدر: روسيا اليوم