وزير الصحة: التونسيون يصنعون 75% من حاجياتهممن الأدوية

أفاد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، بأن الصناعات الدوائية في تونس تغطي نسبة 75 بالمائة من حاجيات التونسيين، وهي قادرة على تلبية نسبة 100 بالمائة منها، وذلك في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال زيارة غير معلنة أداها، اليوم الثلاثاء، إلى كل من المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة، والمستشفى المحلي بالصخيرة، والمستشفيين الجامعيين الهادي شاكر، والحبيب بورقيبة بصفاقس.

وقال الفرجاني إن ” الصناعات الدوائية في تونس تغطي نسبة 75 بالمائة من حاجيات التونسيين، ونحن قادرون على بلوغ نسبة 100 بالمائة، بفضل قدراتنا الذاتية، وكفاءاتنا من صيادلة وأطباء، خريجي التعليم الطبي العالي التونسي”. وذكر في ذات السياق بأن “الصيدلية المركزية توفر جميع الأدوية الحياتية لأمراض السرطان وغيرها، إلا أنها أحيانا تسجل نقصا”.

وأردف قوله، أنه “من أجل تلافي النقص الحاصل في بعض الأدوية في الصيدلية المركزية، تم خلال مجلس الوزراء الأخير مع رئيس الحكومة، وضع استراتيجية لتغيير منظومة الصناديق الاجتماعية التي تمول الصيدلية المركزية، لتضمن، بصفة مستدامة، تمويل الصيدلية المركزية وتوفير الأدوية بها، فضلا عن إعادة هيكلة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية، القادرة على توفير الأمن الدوائي الصحي، والتي إستأنفت نشاطها منذ شهرين، بعد تعطلها لمدة سنتين “.

وبخصوص تأهيل المستشفى العسكري الميداني، أفاد وزير الصحة، أنه “سيتم عقد اجتماع، قريبا، مع الإدارة العامة للصحة العسكرية ووزارة الدفاع، لوضع برنامج واضح، حتى تكون خدمات المستشفى العسكري الميداني بصفاقس، أسرع من الوقت الحالي “.