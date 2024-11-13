عاجل/ اثر زيارة فجئية للوزير الى صفاقس: وزارة الصحة تتخذ جملة من الإجراءات..

أعلنت وزارة الصحّة عن اتخاذ جملة من الإجراءات، إثر الزيارة التي أدّاها أمس، وزير الصحة مصطفى الفرجاني، إلى ولاية صفاقس.

وتمثلت أهم هذه الإجراءات، حسب بلاغ صادر صباح اليوم الأربعاء، عن وزارة الصحة في:

1. محاسبة المسؤولين في تعطيل مشروع مستشفى بئر علي بن خليفة: إحالة ملف الإخلالات في أشغال المستشفى إلى القضاء.

2. تحسين الخدمات الصحية: إنشاء مستشفى ميداني جراحي متعدد الاختصاصات وفتح الأقسام المغلقة بالمستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة قريباً.

3. دعم بـ 60 مليون دينار: تخصيص مبلغ لدعم التجهيزات الصحية بصفاقس.

4. تجهيزات حديثة: تعزيز المستشفيات بسيارات إسعاف، أجهزة تصوير، وتجهيزات جراحية. دعم المستشفيات الجامعية بأجهزة طبية متطورة مثل الماموغراف، الماسح الضوئي، والرنين المغناطيسي.

5. مشاريع توسعة: توسعة مستشفى الصخيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

6. ضمان توفر الأدوية واللقاحات: تأمين مخزون دائم من الأدوية واللقاحات الضرورية.

7. رقمنة الخدمات الصحية: تطبيق الملف الطبي الرقمي لتسريع الوصول إلى الخدمات الصحية.

8. تحسين رعاية المرضى: تقليص فترات الانتظار، خاصة للحالات الطارئة.

9. تعزيز الكوادر الطبية: توجيه الموارد البشرية إلى المناطق التي تعاني نقصاً في الأطر الطبية ودعم طب الاختصاص.

10. التوعية الصحية الوقائية: إطلاق حملات شاملة لتعزيز الوقاية الصحية في جميع المناطق.