جريمة شنيعة: استدرجه مجهول وتركه جثة..!!

استيقظ الجزائريون على وقع جريمة مروعة، بمقتل شاب في 18 من العمر، والجاني مجهول استدرج ضحيته عبر لعبة “فري فاير”، ليقوم بقتله ورمي جثته.

وأحدثت الجريمة التي تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر هلعا لدى الجزائريين، خاصة أن والد الضحية الشاب سيد أحمد ضيف الله، كان قد خرج إلى الإعلام قبل أيام قليلة ليكشف قصة ابنه الذي كان مدمنا على اللعبة الافتراضية “فري فاير”، قبل أن يتواصل من خلالها مع شخص مجهول بتاريخ أكتوبر 2023، والذي طلب أن يلتقيه ليشتري منه حساب اللعبة، ما جعل الشاب يخرج في حدود الواحدة والنصف صباحا، ويختفي إلى الأبد.

وحكى الأب أن ابنه لم تكن له أي خصومات أو عداوات، وأنه كان فقط مدمنا على اللعبة، ولدى الإدلاء بتلك التصريحات لم يكن الوالد على علم بمصير ابنه المفقود، وعند بثها تواصل معه وكيل الجمهورية لمنطقة بئر توتة (جنوب العاصمة الجزائر)، وأخبره بأن ابنه عثر عليه مقتولا منذ مدة، حيث كشفت التحاليل أن الجثة تعود للشاب المفقود والتي عثر عليها في منطقة “جنان بوحجار” في نفس الولاية.

“العربية نت”