عاجل/ احباط تهريب 100 ألف أورو الى خارج تونس بمطار المنستير



افادت الديوانة التونسية في بلاغ اليوم الاربعاء، بان مصالحها بمطار المنستير احبطت محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة 100 ألف أورو.

حيث تمكنت فرقة تفتيش المسافرين للديوانة بمطار المنستير من إحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية إلى خارج البلاد التونسية، بحوزة مسافرة أجنبية بينما كانت تستعد للمغادرة، حيث بسؤال المعنية إن كان لديها ما تصرّح به لمصالح الديوانة أفادت بتحوّزها على مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة 6 آلاف أورو.

وبمزيد التثبت وعرض أمتعتها على جهاز الكشف بالأشعة وإخضاعها للتفتيش الدقيق، تم العثور داخل حقيبتها على مبلغ 100 ألف أورو.

هذا وتم تحرير محضر حجز في الغرض وقدر مبلغ العملة المحجوزة بما يفوق الـ 335 ألف دينار.