عاجل/ هذا ما أمر به رئيس الدولة وزير الدفاع..

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي.

ونوّه رئيس الجمهورية بالمجهودات التي تقوم بها القوات المسلحة العسكرية لا في الذود عن حمى الوطن فحسب بل أيضا في معاضدة مجهودات الدولة في كافة المجالات.

ومن بين المواضيع التي تم تناولها في هذا اللقاء نقل بعض الأقسام من مستشفى الهادي شاكر إلى جناح من المستشفى العسكري بصفاقس حتى يتم إدخال الإصلاحات الضرورية على المستشفى الأول المذكور.

كما أذن رئيس الجمهورية بإحداث مستشفى ميداني، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بمنطقة بئر علي بن خليفة إلى حين يتم إصلاح المستشفى المحلي.