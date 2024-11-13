رئيس الجمهورية: لا بد من تبسيط الاجراءات للتشجيع على بعث المشاريع خاصة بالنسبة للشباب

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد مجددا، في اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على الدور الاجتماعي للدولة بمقاربات وبمفاهيم جديدة وبحلول جذرية تقطع مع الماضي وتستجيب لانتظارات الشعب التونسي.

ومن بين المحاور التي أكد عليها رئيس الجمهورية، ضرورة الإسراع بتوريد عدد من الحافلات وعربات المترو للتخفيف من المعاناة التي يكابدها المواطنون والمواطنات كل يوم إلى حين بناء المرفق العمومي للنقل على غرار المرافق العمومية الأخرى كالصحة والتعليم وغيرهما.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة الحرب ضد الفساد والمفسدين الذين تسللوا إلى عديد مفاصل الدولة، فمرحلة البناء والتشييد لا يمكن أن تكون صلبة ودائمة إلا بعد تطهير البلاد واستعادة الشعب التونسي لكل ثرواته التي عبث بها المفسدون وأعوانهم على مدى عقود من الزمن.

كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع بانطلاق عدد من المشاريع الكبرى وتجاوز العقبات الإدارية المفتعلة.

وأوضح أنه من غير المقبول اليوم أن يتقدم مواطن أو مجموعة من المواطنين بفكرة مشروع وتتم مطالبته بجملة من الوثائق وحين يُقدّمها يُطْلب منه إعادة تقديمها من جديد بتعلات واهية، معتبرا أن هذه البيروقراطية المقيتة يجب أن تنتهي ولا بد من تبسيط الاجراءات للتشجيع على بعث المشاريع خاصة بالنسبة إلى الشباب.