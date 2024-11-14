العاصمة: القبض على مروّج مخدرات وزوجته..وهذه التفاصيل..

أذنت النّيابة العمومية بتونس بالإحتفاظ برجل وزوجته، من أجل “مسك وحيازة مادة مخدرة بنية الترويج”

وتأتي عملية الاحتفاظ بالزوجين بعد أن تم القبض عليهما بمنزلهما بالعاصمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة للفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بباب البحر رفقة فرقة الشرطة العدلية باب البحر ومركز الأمن الوطني بالبحيرة، وبالتنسيق مع النيابة العمومية.

وقد حجزت الوحدات المذكورة، حوالي 20 غرام من مخدر الكوكايين، وميزان إلكتروني، وآلات حادة، وكمية من المصوغ، وعلبة غاز مشل للحركة، وقرص مخدّر ولفافات من مخدّر القنب الهندي، وفق الادارة العامة للامن الوطني.