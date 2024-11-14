عاجل/ “هيومن رايتس” ووتش تتهم الكيان الصهيوني بجرائم حرب في غزة..

قالت منظمة ”هيومن رايتس ووتش” في تقرير اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الصهيوني تسببت في نزوح

قسري للشعب الفلسطيني في غزة إلى حد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وهذا التقرير هو الأحدث في سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمات الإغاثة والهيئات الدولية التي تحذر من الوضع الإنساني المتردي في القطاع المحاصر.

وجاء في التقرير أن “هيومن رايتس ووتش وجدت أن التهجير القسري واسع النطاق، وأن الأدلة تشير إلى أنه منهجي وجزء من سياسة الدولة. وتشكل مثل هذه الأفعال أيضا

جرائم ضد الإنسانية”.

ولم يعلق جيش الاحتلال الصهيوني أو وزارة الخارجية حتى الآن على الأمر، لكن سلطات الإحتلال رفضت في السابق اتهامات مشابهة، وتقول إن قواتها تعمل وفقا للقانون الدولي.

ويحظر قانون النزاعات المسلحة التهجير القسري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة، ما لم يكن ذلك ضروريا لأمن المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.