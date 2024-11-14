أزمة نقص التزود باللحوم البيضاء: رئيس غرفة تجار الدواجن يكشف الأسباب ويوضح..

اكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي ان توريد كميات من اللحوم البيضاء المجمّدة والموجّهة إلى المؤسسات السياحية سيساهم في حلحلة ازمة التزود بهذه المادة.

وقال النفزاوي، في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، إنّ هذه الكميات ستساهم في تخفيف الضغط على الانتاج المحلي، وتوفير حاجيات المستهلكين خاصّة مع ارتفاع الإقبال على اللحوم البيضاء نظرا لغلاء أسعار اللحوم الحمراء والأسماك.

وأشار النفزاوي إلى توريد 700 طن من اللحوم البيضاء و300 طن من الاسكالوب المجمّد من قبل شركة خاصة، وستوجّه هذه الكيات حصريا للمسالك السياحية، وفق تصريحه.

وعبّر النفزاوي عن تفاؤله بشأن ضمان تزويد السوق في المدّة المقبلة خاصة خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية وفي شهر رمضان المقبل، مشيرا في هذا الخصوص إلى الوقفة ”الحازمة” لوزارة التجارة، من خلال تكثيف عمليات المراقبة والاجتماعات المتكرّرة مع مختلف الأطراف المعنية.

من جهة أخرى أشار النفزاوي إلى أنّ النقص الحالي في التزويد يعود إلى ما يعتبره “تقصيرا من قبل “اللجنة الفنية الاستشارية” التي تُعد برمجة الاستهلاك الوطني من اللحوم وتمدّ بها المجمع المهني لمنتوجات الدواجن لتطبيقها على مستوى الإنتاج.

وقال إنّ هذه اللجنة لم تجتمع منذ 25 جوان، وقد عقدت أمس أوّل اجتماع لها منذ ذلك التاريخ، مؤكّدا أنّه لم يتمخّض عن اجتماعها أيّ قرار.