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عاجل/ بطاقة ايداع بالسجن في حق الممثل القانوني لهذه البلدية..

2024/11/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الثاني، بالمحكمة الابتدائية بنابل مساء أمس الاربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق الممثل القانوني لبلدية نابل.

ووفق ما اكده أنيس المؤدب الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل في تصريح لموزاييك، فان بطاقة الإيداع في حق الممثل القانوني لبلدية نابل صدرت في حقه وفق الفصل 96 من مجلة الإجراءات الجزائية في قضية تتعلق بمنح تراخيص لمدرسة خاصة بالجهة.

واشار المؤدب الى أن الأبحاث لا تزال جارية حول إسناد تراخيص دون موجب للمدرسة الخاصة وحول استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه دون وجه قانوني.

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