سيكون حاضرا في الملعب: رسالة من ماكرون قبل ساعات من مباراة فرنسا واسرائيل

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 أن بلاده ”لن ترضخ إطلاقاً لمعاداة السامية”، وذلك قبل ساعات من مباراة كرة القدم بين إسرائيل وفرنسا سيحضرها الرئيس الفرنسي في ملعب “استاد دو فرنس” بضواحي باريس.

وقال ماكرون “لن نرضخ إطلاقاً لمعاداة السامية أينما كان والعنف بما في ذلك في الجمهورية الفرنسية لن يسيطر أبداً، ولا الترهيب”، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قد طلب من نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في مكالمة هاتفية، ضمان سلامة المشجعين الإسرائيليين، خلال مباراة كرة القدم بين فرنسا وإسرائيل، المقررة الليلة الخميس.