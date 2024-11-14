تخصيص 7435 مليون دينار لمهمة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025

بلغت الاعتمادات الجملية المرصودة لمهمة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم 7435 مليون دينار باعتبار منحة دعم المحروقات.

وقالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت، خلال مناقشة مهمّة الوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم، بقصر باردو، إن ميزانية الوزارة تتوزع حسب طبيعة النفقات كالتالي :

نفقات التأجير : 39 مليون دينار.

نفقات التسيير :95 مليون دينار.

نفقات التدخلات: 7300 مليون دينار.

نفقات الاستثمار: 5،6 مليون دينار.

فيما تتوزع ميزانية المهمة حسب البرامج كالتالي:

برنامج الطاقة: 7200 مليون دينار، منها 7112 مليون دينار منحة دعم المحروقات.

برنامج الصناعة: 184 مليون دينار، منها 102 مليون دينار نفقات تدخلات على الحسابات الخاصة للخزينة.

برنامج المناجم: 8،2 مليون دينار.

برنامج القيادة والمساندة: 11،8 مليون دينار.