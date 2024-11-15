عاجل/ في ظهور جديد له: راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل يحذر..

حذر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، مساء الخميس، من هندسة كوكبية تحدث بسماء الكرة الأرضية، قد ينتج عنها زلزال قوي من فئة 6 أو 7 غرينتش على مقياس ريختر.

ونشر هوغربيتس، من خلال حساب الهيئة البحثية التي يرأسها SSGEOS التحذير على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “يمكن أن يؤدي التقارب القريب للاقتران الكوكبي والقمري مع اكتمال القمر إلى نشاط زلزالي أكبر في الأيام القليلة المقبلة، ومن المحتمل أن يصل إلى 6 إلى 7 درجات”.

وفي نشرته الأخيرة على “يوتيوب”، تحدث هوغربيتس عن الإطار الزمني حتى 18 نوفمبر. وقال راصد الزلازل الهولندي: “لدينا اقتران كوكبي، عطارد والزهرة وزحل.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى استجابة زلزالية. ثم سيكون لدينا اكتمال القمر في الخامس عشر، أوائل السادس عشر من شهر نوفمبر. ويحدث أن يتزامن ذلك مع اقتران القمر مع أورانوس في نفس الوقت تقريبًا. لا يوجد سوى ثلاث (ساعتين) بينهما”.

وأضاف: “بسبب مشاركة أورانوس، يمكن أن يؤدي إلى حدث زلزالي كبير في وقت اكتمال القمر. لكننا نرى أيضًا الأرض والقمر والمشتري في غضون 1.5 يوم. علينا أن نأخذ في الاعتبار هذه الهندسة أيضًا. لذلك فمن الممكن ألا تحدث استجابة زلزالية واضحة حتى حوالي 19 نوفمبر.. بسبب هندسة القمر مع كوكب المشتري”.

وشدد بالقول على “اكتمال القمر مع أورانوس في غضون ثلاث ساعات. وهذا هو التقارب الوثيق حقا هناك. ويمكن أن تكون هناك استجابة زلزالية واضحة يمكن أن تصل بسهولة إلى قوة 7 درجات. وفي أسوأ السيناريوهات، تصل قوة الزلزال إلى 8 درجات”، مشيراً إلى أنه “لم نشهد زلازل بقوة 8 درجات منذ أغسطس 2021”.

وأضاف أن ذلك “يعتمد على مستويات الضغط في القشرة الأرضية.. فيمكننا أن نرى استجابة زلزالية واضحة في وقت اكتمال القمر”.

يذكر أن توقعات وتحذيرات هوغربيتس أثارت كثيرا من الجدل حول العالم.

“العربية نت”