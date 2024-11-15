مشروع ميزانية الدولة 2025: مجلسا النواب والجهات والاقاليم يشرعان في مناقشة ميزانية وزارة السياحة

شرع مجلسا النواب والجهات والأقاليم، صباح الخميس، في مناقشة مهمة وزارة السياحة لسنة 2025 التي سجلت تراجعا بنحو 8ر5 مليون دينارعن الميزانية المرصودة للعام الجاري.

وأكد وزير السياحة سفيان تقية، في كلمته خلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة، ان ميزانية وزارة السياحة سجلت تراجعا لقيمة الاعتمادات المخصصة للنفقات المتعلقة ببرنامج السياحة والصناعات التقليدية.

وأضاف تقية، في سياق متصل، ان وزارة السياحة والمؤسسات التابعة لها سجلت تراجعا لعدد الاعوان المرخص فيهم من 1707 عون الى 1681 عون وذلك نظرا لعدة اسباب من بينها الالحاق والتقاعد الى جانب غياب الإنتدابات.

واشار الى ان صناديق الخزينة تعتبر من الآليات المهمة، لدفع عمل وزارة السياحة على غرار تنمية القدرة التنافسية للقطاع السياحي وصندوق حماية المناطق السياحية الطي يساهم في تحسين المحيط .