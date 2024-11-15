تصفيات كأس إفريقيا 2025/ الجولة الخامسة: النتائج الجزئية

في ما يلي النتائج الجزئية لمباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس امم إفريقيا (المغرب 2025) لكرة القدم التي جرت يومي الأربعاء والخميس //

الأربعاء 13 نوفمبر 2024 :

ناميبيا – الكاميرون 0-0

ليبيريا – طوغو 0-1

التشاد – سيراليون 1-1

الخميس 14 نوفمبر :

مدغشقر – تونس 2-3

غينيا الاستوائية – الجزائر 0-0

ليزوتو – افريقيا الوسطى 1-0

جنوب السودان – الكونغو 3-2

بورندي – مالاوي 0-0

النيجر – السودان 4-0

رواندا – ليبيا 0-1

بوركينافاسو – السنغال 0-1

البنين – نيجيريا 1-1

الجمعة 15 نوفمبر 2024 :

بوتسوانا – موريتانيا

أوغندا – جنوب افريقيا

ايسواتيني – غينيا بيساو

زامبيا – كوت ديفوار

الموزمبيق- مالي

الرأس الأخضر – مصر

زيمبابوي – كينيا

الغابون – المغرب

غامبيا – جزر القمر

أنغولا – غانا

السبت 16 نوفمبر 2024 :

اثيوبيا – تنزانيا

غينيا – جمهورية الكونغو الديمقراطية