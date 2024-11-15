تصفيات كأس إفريقيا 2025/ الجولة الخامسة: النتائج الجزئية

في ما يلي النتائج الجزئية لمباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس امم إفريقيا (المغرب 2025) لكرة القدم التي جرت يومي الأربعاء والخميس //
الأربعاء 13 نوفمبر 2024 :
ناميبيا – الكاميرون 0-0
ليبيريا – طوغو 0-1
التشاد – سيراليون 1-1
الخميس 14 نوفمبر :
مدغشقر – تونس 2-3
غينيا الاستوائية – الجزائر 0-0
ليزوتو – افريقيا الوسطى 1-0
جنوب السودان – الكونغو 3-2
بورندي – مالاوي 0-0
النيجر – السودان 4-0
رواندا – ليبيا 0-1
بوركينافاسو – السنغال 0-1
البنين – نيجيريا 1-1
الجمعة 15 نوفمبر 2024 :
بوتسوانا – موريتانيا
أوغندا – جنوب افريقيا
ايسواتيني – غينيا بيساو
زامبيا – كوت ديفوار
الموزمبيق- مالي
الرأس الأخضر – مصر
زيمبابوي – كينيا
الغابون – المغرب
غامبيا – جزر القمر
أنغولا – غانا
السبت 16 نوفمبر 2024 :
اثيوبيا – تنزانيا
غينيا – جمهورية الكونغو الديمقراطية