عاجل/ إضراب بساعتين في قطاع التعليم بالقيروان بداية من الثلاثاء المقبل

أصدر الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، بيانا عرض من خلاله جدولا ترتيبيا لمواعيد الإضرابات والاحتجاجات المزمع تنفيذها بمختلف معتمديات ولاية القيروان وذلك تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية الجهوية المنعقدة بمقر الاتحاد المحلي بالسبيخة تحت إشراف الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشر سامي الطاهري.

وستكون الاضرابات بكافة قطاعات التعليم في الجهة إبتداء من الثلاثاء المقبل لمدة ساعتين وذلك بمعتمديات منزل المهيري ونصرالله وحفوز والشراردة، ويوم الأربعاء ستشمل معتمديات حاجب العيون والعلا والوسلاتية وعين جلولة أما يوم الخميس فستكون في كل من معتمدية السبيخة والقيروان الشمالية والجنوبية وبوحجلة والشبيكة.

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية قرار المحكمة الابتدائية بالقيروان امس الخميس، بمواصلة ايقاف الكاتب العام لاتحاد المحلي بالسبيخة جمال الشريف و3 عمال بمصنع الاحذية بالسبيخة، اثر شكاية رفعها ضدهم صاحب المصنع.