اقدم سجين مرتبط بالصراع العربي الاسرائيلي: القضاء الفرنسي يأمر بإطلاق سراح جورج عبد الله

وافقت محكمة فرنسية اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، على الطلب الحادي عشر للإفراج المشروط عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، المسجون منذ 40 عاماً بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين اجنبيين.

وأفادت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأنّها ستستأنف القرار، حسبما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وقالت النيابة في بيان إنَّ “محكمة تنفيذ الأحكام، بقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج إبراهيم عبد الله على إفراج مشروط ابتداء من 6 ديسمبر المقبل “بشرط مغادرة الأراضي الوطنية وعدم العودة إليها”.

وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في العام 1987 لإدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ويقبع في سجن لانميزان في جنوب غرب فرنسا وهو يعتبر “أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط” كما يقول مؤيدوه.

وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب واحد حين وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يكرس بمرسوم طرد الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.

وأوضح محامي عبدالله، جان لوي شالانسيه لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة الجمعة ليس مشروطا باتخاذ مثل هذا القرار من قبل الحكومة، مرحبا “بانتصار قضائي وسياسي”.