عاجل/ وزارة التجارة تعلن عن تخفيض سعر بيع هذا الصنف من الأعلاف

أعلنت وزارة الّتجارة وتنمية الصّادرات، في بلاغ، أنه تم بداية من اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، تحديد أسعار بيع فيتورة الصّوجا المنتجة محليّا بــ1500 دينار للطّن بعد أن تمّ التّخفيض في مستوياتها للمرّة الرّابعة خلال هذه السّنة وذلك تباعا من 1780 دينار الطّن إلى 1500 دينار الطّن.

واضافت الوزارة ان هذا الاجراء، يأتي في إطار تعديل أسعار السّوق وحرصا على انسيابيّة عمليّة التّزويد ومواصلة لمزيد التّحكم في كلفة الأعلاف بهدف دعم المقدرة الشرائيّة للمنتج والمستهلك.

كما دعت الوزارة موزّعي المواد الأوليّة المستعملة في صناعة الأعلاف ومصنّعي الأعلاف إلى ملاءمة هذا التّخفيض مع أسعار البيع بما يسهم في مزيد التّحكم في أسعار الأعلاف وكلفة الإنتاج الحيواني في قطاعات الدّواجن والألبان واللّحوم الحمراء.