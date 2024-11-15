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تشمل اختبارات الذاكرة والقدرات الذهنية: انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين للحج

2024/11/15 أهم الأخبار, تونس, غير مصنف, مجتمع


اعلنت وزارة الصحة، في بلاغ اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، عن انطلاق الفحوصات الطبية الإجبارية للمترشحين لأداء مناسك الحج لعام 2025، وذلك اعتبارًا من يوم 14 نوفمبر 2024 وإلى غاية 14 ديسمبر 2024.
وتتضمن هذه الفحوصات تقييما طبيًا شاملاً يشمل الفحص السريري واختبارات الذاكرة والقدرات الذهنية للكشف عن الأمراض النفسية والعقلية، لا سيما مؤشرات مرض الزهايمر، إلى جانب التحاليل البيولوجية اللازمة وصورة أشعة سينية للصدر.
وسيتولى 1059 إطارا طبياً وشبه طبي تأمين هذه الفحوصات عبر 249 مركزا موزعين على كافة أنحاء البلاد بهدف توفير الخدمة لـ 14967 مترشحا مسجلين بقوائم الفحص الطبي.
كما سيتم تحميل نتائج الفحوصات على المنظومة الرقمية المندمجة للحج، وذلك بتاريخ 14 ديسمبر 2024، ليتمكن المترشحون من متابعة نتائجهم بشكل فوري.

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