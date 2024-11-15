إعلان حالة التأهب في المكسيك مع اقتراب العاصفة “سارة” وتحذير من أمطار غزيرة جنوب شرق البلاد..#خبر_عاجل

أعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب في العديد من المناطق جنوب شرق البلاد، مع اقتراب العاصفة الاستوائية “سارة”، وأصدرت تحذيرات بشأن هطول أمطار غزيرة إلى استثنائية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في المكسيك أن تصل العاصفة “سارة” إلى اليابسة بحلول صباح يوم السبت، مع أمطار قوية مرتقبة جنوب شرق البلاد.

وتوجد العاصفة، التي تكشلت أمس الخميس، على بعد 60 كيلومترا جنوب شرق جزيرة غواناخا في هندوراس، وعلى بعد 375 كيلومترا جنوب شرق بويرتو كوستا مايا في كوينتانا رو.

وتبلغ السرعة القصوى للرياح المستمرة لهذه الظاهرة 80 كيلومترا في الساعة، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يتسبب دوران العاصفة في هطول أمطار “غزيرة” تفوق مقاييسها 250 مليمترا في ولاية كوينتانا رو المكسيكية، وأمطار “قوية جدا” تتراوح بين 50 و75 مليمترا في كامبيتشي، وأمطار “قوية” تتراوح بين 25 و50 مليمترا في ولايات تشياباس وتاباسكو ويوكاتان.

وحذرت الهيئة الحكومية المكسيكية من انهيارات أرضية وزيادة في منسوب الأنهار والجداول وفيضانات في هذه المناطق.