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عاجل/ وفاة طفلة واصابة شقيقتها اثر اندلاع حريق بمنزلهم..

2024/11/15 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

توفيت طفلة في سن 8 سنوات وأصيب شقيقيها 2 و5 سنوات بحروق متفاوتة في حريق جد بمنزلهم بعوسجة عشية اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، وفق مصدر من الحماية المدنية.

وأكد المصدر ذاته في تصريح لاذاعة موزاييك أن مصالح الحماية المدينة تلقت إشعارا بنشوب حريق بأحد المنازل في جهة عوسجة فتحولت فرقة المطافئ على جناح السرعة. كما تمكن الأجوار بمساعدة عون حماية مدنية متقاعد من الدخول إلى المنزل وإنقاذ طفلين والام التي تعرضت إلى الاختناق في حين توفيت الطفلة الثالثة وهي بنت في سن 8 أعوام. وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادثة .

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