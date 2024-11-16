هام/ وزارتا الفلاحة والصناعة تضبطان تاريخا انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون بمختلف الولايات..

ضبطت وزارتا الفلاحة والصناعة رزنامة انطلاق وغلق موسم وتحويل الزيتون 2024 – 2025، والتي تشير الى انتهاء الموسم بولايات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس بحلول يوم 31 مارس 2025 .

ويغلق الموسم على مستوى عدة ولايات في وقت وقت ابكر، يوافق 31 جانفي 2025، وتشمل القائمة كل من ولايات تونس واريانة ومنوبة وقبلي وتوزر والتي تعد اقل انتاجا على المستوى الوطني من هذه المادة، وفق ما بينه القرار المنشور بالرائد الرسمي عدد 138 لسنة 2024 الصادر امس الجمعة.

وكان الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت حامد الدالي اكد يوم 11 نوفمبر 2024، ان صادرات تونس من زيت الزيتون ستبلغ خلال الموسم 2024 – 2025 ما يقارب 300 ألف طن مقابل إنتاج قدر بـحوالي 340 ألف طن.

وبين ان نسبة تقدم عمليات جني الزيتون، التي انطلقت في مواعيد متعددة، لم تتجاوز حتى الآن 6 بالمائة فيما تراوحت نسبة استخراج الزيت بين 16 بالمائة و18 بالمائة.

وأشار إلى أن صادرات زيت الزيتون ينبغي أن تسجل زيادة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي الذي سجل حجم الصادرات بزهاء 195 طنًا، بما في ذلك قرابة 28 الف طن من زيت الزيتون المعلب.