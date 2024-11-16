فلسطين..استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال لمدينة رفح

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون, اليوم السبت, في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدينة رفح, جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية استشهاد ثلاثة شبان وإصابة آخرين جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الجنينة, شرق مدينة رفح.

وأضافت المصادر ذاتها أن شهيدين ارتقيا جراء استهدافهما من قبل طائرات الاحتلال الحربية في منطقة خربة العدس شمالا.

وبالتزامن مع القصف الجوي, استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة من شمال غزة وشمالي مخيم النصيرات, وسط القطاع.

ولليوم الـ 43 تواليا, يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع صهيوني وسط قصف جوي ومدفعي عنيف وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

في غضون ذلك, تستمر قوات الاحتلال لليوم الـ 25 في تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان المستمر, وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

ورغم التحذير الأممي والدولي من الكارثة التي سببها العدوان الصهيوني على أوضاع سكان قطاع غزة, فإن الاحتلال مستمر ولليوم 407 تواليا في استهداف المدنيين والبنية التحتية للقطاع, ما أدى الى استشهاد 43764 فلسطينيا, أغلبيتهم من النساء والأطفال, وإصابة 103490 آخرين, في حصيلة غير نهائية, وسط دمار هائل في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.