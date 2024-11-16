الإطاحة بمروّج مخدّرات في أريانة..

أذنت النيابة العمومية بأريانة بالإحتفاظ بـأحد مروّجي المخدّرات وإدراج مشاركه بالتفتيش من أجل “مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة مدرجة بالجدول ‘ب’ “.

وجاء ذلك بعد أن توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية، مفادها اندماج شقيقين في ترويج المخدّرات بالجهة ليقع بعد التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى منزلهما والقبض على أحدهما وهو (محل 04 مناشير تفتيش) أين تم حجز صفيحتين من مخدّر القنب الهندي، و 02 ميزان إلكتروني ومبلغ مالي قدره 520 د، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.