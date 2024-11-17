حجز 2,2 طن من البطاطا باحد المخازن العشوائية بهذه المنطقة..

تمكنت الفرق الرقابية المشتركة ببنزرت اليوم من حجز 2,200طن من مادة البطاطا باحد المخازن العشوائية بمنطقة باجو،حسب ما افاد به ل “وات” مصدر محلي مسؤول.

وبين المصدر نفسه ان المصالح الرقابية التابعة لمنطقة الامن الوطني براس الجبل بمعية الفرقة الجهوية للشرطة البلدية والرقابة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة ،تمكنت إثر عمل امني وإستخباراتي وإداري محكم من تحديد محل عشوائي في شكل مخزن اعده صاحبه لإعداد البطاطا المبشورة والمعدة للقلي،على غير الصيغ القانونية ،ليتم عقب إستشارة النيابة العمومية مداهمة المخزن وحجز كامل كمية البطاطا بالمكان .

واضاف انه تم بالتنسيق مع مصالح التجارة تامين جملة المحجوز في إنتظار إعادة ضخه في المسالك القانونية بسوق الجملة براس الجبل .

يشار الى ان كافة المصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت تولت خلال الاسبوع الجاري تنفيذ العديد من حملات المراقبة الاقتصادية والصحية في اغلب مناطق الجهة وشملت بالخصوص الأسواق البلدية والمحلات التجارية وتجار الجملة الناشطين خاصة في مجالات بيع الخضر والغلال واللحوم الحمراء والسمك والمساحات الكبرى واسواق الجملة ،وافضت إلى حجز ما يزيد عن 4اطنان من المنتجات الفلاحية الطازجة ،علاوة على تحرير اكثر من 125مخالفة إقتصادية وتحرير ما يناهز 164تنبيه من قبل الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية، وإزالة اكثر من 220موضع إنتصاب.

كما اسهمت تلك الحملات الرقابية المشددة والمتواصلة بالجهة في مزيد تحسين نسق التزود بمختلف المواد الإستهلاكية وإستقرار مستوى الاسعار والحد من ظاهرة الإنتصاب الفوضوي في محيط الاسواق والفضاءات العمومية.