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وضعية “التونيسار” وغلاء أسعار التذاكر: وزير النقل يحسمها ويكشف..#خبر_عاجل

2024/11/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال وزير النقل رشيد عامري إن برنامج مراجعة شاملة لشركة الخطوط التونسية جاهز وسيرى النور قريبا .

وأوضح الوزير خلال أشغال الجلسة العامة البرلمانية المشتركة لمناقشة مهمة وزارة النقل لسنة 2025 أن الإنجاز سيكون على مراحل وأولها تحسين الخدمات للحريف وهو ما سيمكن من الترفيع في التسعيرة لكن في المقابل تقديم عرض جيد وفق قوله.

وفي رده على سؤال يتعلق بارتفاع تعريفة تذاكر الطيران على الناقلة الوطنية لفائدة التونسيين بالخارج، ذكر وزير النقل أن لشركة الخطوط الجوية التونسية عروض ترويجية لفائدة التونسيين بالخارج تشمل التخفيض في أسعار التذاكر وامتيازات أخرى تشمل الترفيع في الوزن المسموح به وتحيين الحجز.

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