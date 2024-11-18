هام/ هذا موعد الصالون الدولي للشكلاطة والمرطبات..

ستجمع الدورة السادسة للصالون الدولي للشكلاطة والمرطبات التي تنتظم من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، نحو 70 عارضا من تونس ومن الخارج، وفق ما أفادت به مديرة شركة المعارض والتظاهرات الدولية لمياء الوسلاتي، المنظمة للصالون

وأفادت الوسلاتي في تصريح ل(وات) الأحد، أن هذه الدورة ستشهد مشاركة مهمة لعديد المهنيين التونسيين والدوليين القادمين من فرنسا، وإيطاليا، والجزائر وغيرها، مشيرة إلى أن هؤلاء العارضين ينتمون إلى اختصاصات مختلفة في مجال صناعة الشكلاطة، والمرطبات، والمثلجات، والقهوة والحلويات وكذلك التجهيزات.

وحول تقديراتها لنسبة الإقبال، توقعت مديرة شركة المعارض والتظاهرات الدولية أن يستقطب الصالون الدولي للشكلاطة والمرطبات في دورته السادسة آلاف الزوار سواء من مهنيين أو مواطنين، لافتة إلى أن هذا الصالون كان استقطب في دورات سابقة ما بين 5 آلاف و6 آلاف زائر.

ويمثل هذا الصالون فرصة لتجميع المهنيين لعرض وتسويق منتجاتهم والتعريف بها، وفق لمياء الوسلاتي، التي أكدت أن المعرض يهدف إلى الترويج للمنتجات التونسية ودعم الصناعات المحلية والتعريف بها في الأسواق الوطنية والدولية وتطوير صناعة الشكلاطة التي « ما زالت ضعيفة »، وفق تقديرها.

ويتضمن برنامج الصالون في هذه الدورة تنظيم مسابقات دولية لأفضل قطعة فنية بالنحت على الشكولاطة وأفضل قطعة « ترفاس » بنكهة تونسية، إضافة إلى ورشات تنشيطية للأطفال وحصص تذوق يومية للشكلاطة والمرطبات لكافة رواد المعرض وضيوفه إلى جانب توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات.