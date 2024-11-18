عاجل/ العثور على الجثّة المفقودة في سد سيدي سالم

تمكنت فرق الغوص التابعة للحماية المدنية المدنية بباجة والإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس، بعد ظهر اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، من العثور على جثة شخص يبلغ من العمر 53 سنة بعد غرق قارب صيد في سد سيدي سالم بولاية باجة، يوم السبت الفارط.

ومن المنتظر تسليم الجثة إلى وحدات الحرس الوطني، وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية بباجة العميد كمال المليتي في تصريح لاذاعة ديوان أف آم.

يذكر أنّ حادث غرق قارب صيد يحمل شخصين،كان قد جد يوم السبت الفارط تزامنا مع قيام مصالح السد بتفريغ كميات من مياهه وتمكن أحدهما من النجاة فيما تواصلت عمليات البحث عن الشخص الثاني إلى غاية اليوم.