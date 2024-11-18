أرقام مُفزعة.. أكثر من 700 ألف شخص يتعاطون المخدّرات في تونس!!

يبلغ عدد المستهلكين للمخدرات في تونس، 735 الف شخص، يتعاطون القنب الهندي والاقراص المخدرة والحقن، وفق ارقام كشف عنها رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا وعلاج الإدمان الدكتور عبد المجيد الزحاف.

حيث كشف الزحاف في تصريح للاذاعة الوطنية، اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، إن 400 ألف شخص يستهلكون مخدر القنب الهندي في تونس و300 ألف شخص يستهلكون الأقراص المخدرة و35 ألف يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن.

وأضاف الزحاف أن الأرقام المتعلقة بالإدمان مخيفة وفي ارتفاع، مشيرا إلى التداعيات الصحية الخطيرة للمخدرات .

ودعا الزحاف الأولياء إلى ضرورة استشارة طبيب نفسي عند اكتشاف علامات الإدمان لدى أبنائهم لمعرفة الأسباب، مشيرا إلى أن المراحل الأخيرة للإدمان تستدعي الإقامة في مراكز علاج الإدمان .