الجيش الوطني يتسلّم طائرة نقل من فائض الجيش الأمريكي

اشرف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، صباح الاثنين 18 نوفمبر 2024، بالقاعدة الجويّة بسيدي أحمد على موكب تسلّم طائرة نوع “C130H“، من فائض الجيش الأمريكي، وهي طائرة نقل ستعزّز أسطول جيش الطيران وتطوّر قدراته في مجال النقل العمليّاتي واللّوجستي، وفق بلاغ إعلامي صادر عن وزارة الدفاع.

وقد حضر موكب تسليم هذه الطائرة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس Joey Hood ومساعد قائد القوّات الجويّة الأمريكيّة بإفريقيا وأوروبا الجنرال Jason Hinds وقيادات عسكرية رفيعة المستوى من الجانبين.

وثمّن وزير الدفاع الوطني في كلمة ألقاها بالمناسبة، مستوى التعاون الثنائي والتزام الجانب التونسي والأمريكي بتنفيذ بنود الاتفاقيّات المبرمة بين الطرفين وخاصّة المتعلّقة بمخرجات أعمال اللّجان العسكريّة المشتركة التونسيّة الأمريكيّة، مشيدا بالعلاقات المتميّزة التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكيّة وبالشراكة الاستراتيجيّة القائمة على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل بين الطرفين، وفق نصّ البلاغ.

وأكّد حرص الوزارة على دفع هذا التعاون وتدعيمه بما يخدم مصالح الطرفين خاصّة على مستوى تطوير القدرات العمليّاتيّة، وتبادل الخبرات في مجال التدريب العسكري وتوفير معدّات وتجهيزات خصوصيّة، لا سيما في مجال النقل العمليّاتي واللوجستي.

من جهته، أكّد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس Joey Hood أن تسلّم جيش الطيران لهذه الطائرة يبرهن على متانة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا أن بلاده ملتزمة بدعم جهود الوزارة لتعزيز قدرات جيش الطيران وجاهزيّته لمجابهة التحديات الأمنية وتلبية الاحتياجات الإنسانية على حدّ السواء.

