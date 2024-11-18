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عاجل/ الهيئة الإدارية للصحة تلوّح بتنفيذ اضراب عام

2024/11/18 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

قررت الهيئة الإدارية القطاعية للصحة تنفيذ اضراب عام قطاعي سيقع تحديد تاريخه من قبل هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل ، في صورة عدم الاستجابة لمطالبها وفق ما تضمنته لائحة مهنية أوردها قسم الوظيفة العمومية اليوم الاثنين.
وتطالب الجامعة العامة للصحة برفع العراقيل أمام مجانية العلاج لأعوان الصحة و أصولهم و فروعهم و المتقاعدين منهم و تدعيم القطاع بالموارد البشرية و الترفيع في منح العمل الاجتماعي و اصدار نتائج الترقيات بالملفات بعنوان سنتي 2023 و 2024 و الإسراع بتأهيل القطاع الصحي العمومي و النهوض به و استئناف الجلسات المتعلقة بصياغة القانون الأساسي لأعوان و إطارات الصحة .
وسيتم إضافة الى الدخول في اضراب عام قطاعي تنفيذ تجمعات قطاعية بكافة الجهات ، وفق ما ورد في اللائحة المهنية .

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