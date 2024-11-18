وفاة شخص بعد مداهمة منزله.. هذا ما قرره القضاء في حق الأمنيَيْن المتهمين..#خبر_عاجل

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بطاقتيْ إيداع بالسجن في حقّ أمنيين اثنين، اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، بعد فتح النيابة العمومية لبحث تحقيقي في حقّ 9 أمنيين من أجل القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري، لموزاييك.

ولفت المتحدث ياسم محاكم القصرين إلى إبقاء قاضي التحقيق لـ 7 أمنيين في حالة سراح، في الملف نفسه.

ويُذكر أنّ القضية تتعلق بعملية مداهمة، أدت إلى وفاة شخص في مدينة القصرين، وفق المعطيات الأولية.