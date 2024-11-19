الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة السادسة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة لبطولة الربطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 23 والأحد 24 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال :

السبت 23 نوفمبر 2024:

المجموعة الأولى:

في ملعب فرحات حشاد باريانة

الجمعية الرياضية باريانة – النجم الرياضي الرادسي

في ملعب حمود الحداد بمقرين

جمعية مقرين الرياضية – المستقبل الرياضي بوادي الليل

في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – المستقبل الرياضي بالمرسى

في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي – نادي سبورتينغ المكنين

في ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة – جندوبة الرياضية

في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية – الهلال الرياضي بمساكن

المجموعة الثانية:

في ملعب ساقية الداير الاصطناعي

التقدم الرياضي بساقية الداير – سكك الحديد الصفاقسي

الأحد 24 نوفمبر 2024:

المجموعة الأولى:

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية – النادي الرياضي بحمام الأنف

المجموعة الثانية:

في ملعب حمدة العواني بالقيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية – الهلال الرياضي الشابي

في ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي المحيط القرقني – الكوكب الرياضي بعقارب

في ملعب القصرين المعشب

المستقبل الرياضي بالقصرين – أولمبيك سيدي بوزيد

في ملعب جلمة الاصطناعي

النسر الرياضي بجلمة – البعث الرياضي ببوحجلة

في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي – الأمل الرياضي بالرقبة

في الملعب البلدي بالرديف

الهلال الرياضي بالرديف – الأمل الرياضي بجربة